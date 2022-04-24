"الاختيار 3".. خيرت الشاطر: "خلوا الجهات القضائية تستدعي ساويرس ونحط إيدينا على قناة أحمد بهجت"

عرضت الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 3" تسريبا جديدا لخيرت الشاطر نائب المرشد في جماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس الراحل محمد مرسي أثناء الاجتماع مع ممثلين عن المجلس العسكري.

وخلال التسريب قال الشاطر: "أنا مش بطلب من حضرتك دلوقتي تحاكمه عشان ربما سياسيا ودوليا الكلام مع واحد زي ساويرس أو بتاع هيتفهم بطريقة تانية إنما على الأقل بس أخلي الجهات القضائية تبدأ تستدعي تبدأ تحرك القضية من طرف خفي".

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وأضاف: "أحمد بهجت عليه أكتر من 4 مليارات في البنك الأهلي مش معقول أسيبه يحول قناته لشغل الهد في البلد، مابقولش أعدمه ولا أعمل أي حاجة فيه أنا واقعي في حلولي مش صدامي أبدأ بس أخلي البنك يقول إنت مادفعتش ومعادك فات فإحنا مضطرين نحط أيدينا على القناة".

المصدر: "القاهرة24"