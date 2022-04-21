تسريب جديد من التلفزيون المصري.. الشاطر لمرسي: "القوة سترهبهم"

كشفت الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار3" الذي يعرض في مصر، عن لقاء بين الرئيس المصري الراحل محمد مرسي ونائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر.

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ووجه الشاطر مرسي بإلقاء الضوء على بعض الأحداث الخاصة بالمتظاهرين، على خلفية ما حدث أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، والتي عرفت باسم: "جمعة الكرامة".

كما وجه الشاطر مرسي بأن يلتزم بالبيان الذي سيصدره مكتب جماعة الإرشاد في الجماعة، والذي جاء به على حد قول الشاطر: "الجماعة قدمت بلاغات ضد رموز المعارضة، فضلا عن تواجد أدلة ضد جبهة الإنقاذ، مش عاوزينك تشيل هم خالص، ما عليك إلا توجيه الاتهام لكل من حرض، وكل من نفذ".

كما أمر الشاطر مرسي، قائلا: "لازم تقول وبكل قوة إن الإعلام محرضين وممولين، الكلام هيتقال بقوة لأن القوة هترهبهم".

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

المصدر: الدستور