"الاختيار 3".. المخابرات الحربية المصرية تكشف شحنة هواتف خلوية مشفرة خاصة بقيادات إرهابية في سيناء

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل "الاختيار 3" المصري توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم جماعة الإخوان.

ويواصل مصطفى خليفة ضابط المخابرات الحربية (أحمد السقا) مراقبة إسراء حيث أرسلتها الجماعة الإرهابية إلى إحدى القيادات في سيناء من أجل تسليم شحنة هواتف خلوية مشفرة، الأمر الذي جعل السقا يأمر بملاحقتها والعمل على فك تشفيرها قبل وصولها للقيادات.

ووثق "الاختيار 3" هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

المصدر: وسائل إعلام مصرية