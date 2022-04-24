الداخلية المصرية تضبط شحنة مخدرات بـ44 مليون جنيه في السويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مصر من تفكيك تشكيل عصابي نشط في تهريب المخدرات من شرق قناة السويس إلى غربها قوامه 7 أشخاص، 4 منهم من أرباب السوابق.

وأشارت الإدارة إلى "الكشف عن نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة والمتكونة من 7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم ملفات جنائية، تخصصوا في نقل كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية"، فضلا عن "قيامهم بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيدا لتسليمها".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن السويس وجنوب سيناء والدقهلية، جرى استهدافهم وضبطهم، كما وعُثر بحوزتهم على 3 طن لمخدر (البانغو)، و500 كيلو غرام لمخدر الحشيش، و200 كيلو غرام لمخدر (الهيدرو)، بالإضافة إلى 10 كيلو غرامات لمخدر الأفيون مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات".

وتابعت: "ضبط مع المعتقلين مبلغ مالي و10 هواتف محمولة، فيما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ44 مليون جنيه تقريبا".

ونوهت الإدارة إلى أن المتهمين اعترفوا اثناء التحقيقات الأولية بالجرم، وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.

المصدر: "صدى البلد"