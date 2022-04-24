إسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا في أنحاء الضفة

أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت خلال عطلة نهاية الأسبوع 12 فلسطينيا بأنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة للاشتباه بصلتهم بهجمات دامية في إسرائيل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" في بيان أنهما نفذا "أنشطة مشتركة لمكافحة الإرهاب" في مواقع عدة في الضفة الغربية ومن بينها في مدينتي الخليل وجنين المضطربتين.

وقال البيان إن "القوات اعتقلت نهاية الأسبوع 12 شخصا يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".

ومن بين المعتقلين فلسطيني من أقارب منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب رعد حازم، والذي يشتبه بأنه ساعده.

وأسفر الهجوم الذي وقع في شارع ديزنغوف الحيوي عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح قبل أن تقوم الشرطة بمطاردة حازم لعدة ساعات وقتله.

وشهدت إسرائيل منذ 22 مارس المنصرم عدة هجمات دامية قتل خلالها 14 شخصا، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجومين اللذين وقعا في بئر السبع والخضيرة.

ونفذ الهجومين ثلاثة عرب إسرائيليين قتلوا جميعهم. بالإضافة إلى هؤلاء، قتل خلال الفترة ذاتها 24 فلسطينيا، بينهم مهاجمان، في عمليات عسكرية نفذتها إسرائيل في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية ردا على الهجمات.

المصدر: أ ف ب