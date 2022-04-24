مصر.. إخلاء سبيل الناشطة نجلاء فتحي فؤاد

أعلن المحامي المصري محمد حافظ أنه تم إخلاء سبيل نجلاء فتحي فؤاد الشهيرة بنور الخطيب، على ذمة عدة قضايا أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية.

وكتب حافظ في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين نور الخطيب ع الأسفلت".

وأسندت جهات التحقيق في وقت سابق لها عدة تهم أبرزها "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة".

المصدر: "القاهرة 24"