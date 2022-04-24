 
مباشر

مصر.. إخلاء سبيل الناشطة نجلاء فتحي فؤاد

أخبار العالم العربي

مصر.. إخلاء سبيل الناشطة نجلاء فتحي فؤاد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svnm

أعلن المحامي المصري محمد حافظ أنه تم إخلاء سبيل نجلاء فتحي فؤاد الشهيرة بنور الخطيب، على ذمة عدة قضايا أبرزها الانضمام لجماعة إرهابية.

وكتب حافظ في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين نور الخطيب ع الأسفلت".

وأسندت جهات التحقيق في وقت سابق لها عدة تهم أبرزها "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام موقع على وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار والبيانات الكاذبة".

المصدر: "القاهرة 24"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا