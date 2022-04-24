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عبد الله الثاني يتوجه إلى القاهرة لعقد قمة أردنية مصرية إماراتية

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عبد الله الثاني يتوجه إلى القاهرة لعقد قمة أردنية مصرية إماراتية
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أعلن الديوان الملكي الأردني يوم الأحد أن الملك عبد الله الثاني توجه إلى القاهرة لعقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي.

وقال الديوان الملكي الأردني في تغريدة على "تويتر" إن الملك عبد الله الثاني غادر البلاد برفقة ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله، متوجها إلى القاهرة لـ"عقد لقاء ثلاثي أردني مصري إماراتي".

كما جاء في الوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن العاهل الأردني سيعقد خلال الزيارة لقاءا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات محمد بن زايد.

وأدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك (خلال فترة زيارته إلى القاهرة)، بحضور هيئة الوزارة".

هذا، ولم تورد الوكالة أي تفاصيل حول المواضيع التي سيتباحث بها القادة الثلاثة.

المصدر: RT + وكالات

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