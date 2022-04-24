للمرة الأولى.. استعراض جوي إسرائيلي في "يوم الاستقلال" سيعبر فوق الحرم الإبراهيمي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن الاستعراض الجوي الذي سيقام بمناسبة "يوم استقلال" إسرائيل في 5 مايو المقبل، سيضم تحليقات طائرات حربية في أجواء الضفة الغربية المحتلة.

وستحلق الطائرات فوق الحرم الإبراهيمي في الخليل ومستوطنة "كريات أربع" ومستوطنات "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم.

وهذه المرة الأولى التي ستحلق فيها الطائرات المشاركة في الاستعراض في الأراضي المحتلة عام 1967، وعلى الأقل فوق الخليل، إذ يحلق هذا السرب في كل عام فوق الداخل الإسرائيلي، من جنوب البلاد إلى شمالها.

وقال رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربع"، إلياهو ليبمان، "نقدم تحية عسكرية لسلاح الجو والجيش الإسرائيلي كله وهذا العام من سماء مغارة المكفيلا (الحرم الإبراهيمي). وبودي أن أشكر قادة سلاح الجو الذين وافقوا على طلبات السكان (المستوطنين) بعبور الاستعراض الاحتفالي في سماء كريات أربع في يوم الاستقلال لأول مرة، وهذه طوبة أخرى في بناء البلاد والاستيطان".

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ويذكر أن مستوطنة "كريات أربع" تضم غلاة المستوطنين، فيما تسيطر إسرائيل على قسم كبير من الحرم الإبراهيمي.

وفي وقت سابق أعلنت شركتا طيران إماراتيتان أنهما ستلغيان مشاركتهما في "عيد الاستقلال" الإسرائيلي وسط توترات مستمرة بين إسرائيل والإمارات بسبب الاشتباكات في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية