إطلاق نار كثيف وتعزيزات للجيش.. توتر كبير في شمال لبنان بعد غرق مركب مهاجرين (فيديوهات + صور)
دفع الجيش اللبناني بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط منطقة "التبانة" في مدينة طرابلس تزامنا مع إطلاق رصاص إثر غرق زورق كان يحمل نحو 60 مهاجرا قبالة السواحل اللبنانية.
واستقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى مدينة طرابلس، بعد توتر كبير شهدته المنطقة، رافقه إطلاق نار كثيف في منطقة القبه، إثر غضب الأهالي من غرق مركب كان يقل مهاجرين مقابل سواحل المدينة.
تعزيزات للجيش وصلت إلى منطقة التبانة عقب غرق مركب قبالة طرابلس pic.twitter.com/ZRQN9LDpz6— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 24, 2022
الجيش يكثف إجراءاته في محيط مرفأ #طرابلس وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين إثر غرق الزورق قبالة شواطئ المدينة#lebanon24#لبنانpic.twitter.com/L80MEIpuWr— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 23, 2022
اطلاق رصاص كثيف في طرابلس بعد غرق الزوق قبالة السواحل اللبنانية pic.twitter.com/hjZ9fIxg0K— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 24, 2022
هذا وأفاد موقع "لبنان 24" بسماع إطلاق رصاص أمام مدخل مستشفى المظلوم في طرابلس، حيث جرى نقل أشخاص إلى هناك، من الذين تعرضوا لحادثة غرق الزورق قبالة المدينة.
وكشف "لبنان 24" عن حصول توتر أمام مدخل طوارئ المستشفى الحكومي وذلك بعد محاولة مجموعة كبيرة من الشبان الدخول إلى المستشفى، إلا أن الجيش منعهم، وأطلق النار في الهواء لتفريق الحشود أمام المستشفى.
توتر كبير أمام مستشفى طرابلس الحكومي— Lebanon 24 (@Lebanon24) April 23, 2022
للإطلاع على التفاصيل:https://t.co/J3f5hyoIHe#لبنان#طرابلسpic.twitter.com/oGX1ZKmLqV
هذا وأعلنت وزارة الاشغال والنقل عن غرق مركب على متنه نحو 60 شخصا خلال محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا من منطقة طرابلس، في حين أكد الصليب الأحمر اللبناني إنقاذ 45 شخصا ووفاة طفلة، فيما لا يزال البحث جاريا عن 15 شخصا في عداد المفقودين.
وأوضحت صحيفة "النهار" أن جهود عناصر الجيش اللبناني مستمرة في البحث عن المفقودين الباقين، وأشارت إلى ورود معلومات غير مؤكدة عن وفاة طفل ثان غرقا.
المصدر: "لبنان 24" + "النهار" + RT