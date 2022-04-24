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"النشرة": سقوط مسيرة إسرائيلية على الحدود اللبنانية والجيش الإسرائيلي يطلق القنابل المضيئة

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Globallookpress Jinipix / Source: ZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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أفاد موقع "النشرة" اللبناني نقلا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي أطلق في ساعة متأخرة من ليلة أمس، عدة قنابل مضيئة فوق بوابة فاطمة الحدودية إثر سقوط مسيرة إسرائيلية على الحدود.

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وأوضح موقع "النشرة" الإخباري أن "ذلك تزامن مع إطلاق الجيش الإسرائيلي مسيرة فوق هذه المنطقة، مع إطلاق مسيرة أخرى فوق الأطراف الشرقية لمستعمرة المطلة وصولا حتى سهل مرجعيون وتلة الحمامص".

وكشفت المصادر لـ"النشرة" أن "الإسرائيليين استقدموا عدة آليات إلى المنطقة وبدأت بالتفتيش عن مكان سقوط المسيرة الإسرائيلية بين مستعمرة المطلة وتلال العديسة".

المصدر: "النشرة"

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