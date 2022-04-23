الفنان اللبناني وائل جسار يكشف حقيقة علاقته بفنانة إسرائيلية (فيديو)

نفى الفنان اللبناني وائل جسار صحة ما يتم تداوله حول علاقته بفنانة إسرائيلية.

وقال خلال لقاء على قناة "القاهرة والناس" يوم السبت "سمعت الإشاعة دي ودي إشاعة تضحك ومعرفش عن مين بيتكلموا، وقالوا لى مش إسرائيلية ولكن فلسطينية عايشة في إسرائيل ولكن معرفش حاجة عنها نهائي".

وطالب الفنان اللناني ممن يروجون بوجود علاقة بفنانة إسرائيلية أن يقدموا دليلا أو حتى نصف دليل.

وصرح: "هذا أذى وعايزين الأذى ليا أنا وهذه معلومات عارية عن الصحة تماما".

وأضاف جسار: "معرفش ايه اللي في دماغ الناس اللي بتروج لهذه النوعية من الشائعات وعايز يؤذوني، وفى أعداء النجاح كتير ولكن حاجة زيادة عن الحد خصوصا أننا كلبنان لنا ظروف خاصة في الوضع ما بين لبنان والدولة العدة إسرائيل، وكده ضرر لي على الجانبين العملي والوطني".

المصدر: RT + قناة "القاهرة والناس" المصرية