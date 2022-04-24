جثة تثير الغموض بأحد فنادق المغرب

أثار العثور على جثة شاب ثلاثيني داخل أحد الفنادق في المغرب الغموض حولها.

وأفاد موقع "هسبريس" الإخباري في المغرب بأن الشرطة بمدينة تزنيت شرعت في التحقيق حول الواقعة.

وذكر الموقع المغربي أنه عُثر على الجثة داخل غرفته بالفندق، في حين ظلت أسباب الوفاة مجهولة.

وأشار إلى أن ممثلين عن مختلف المصالح الأمنية معززين بالشرطة العلمية التي أشرفت على توجيه الجثة نحو مستودع الأموات بمستشفى تزنيت، انتقلوا إلى الفندق محل الواقعة.

وذكر أنه سيتم التشريح الطبي للجثة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف ملاباسات الوفاة والوصول إلى الحيثيات المحيطة بالحادث.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي