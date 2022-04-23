"الاختيار 3".. خيرت الشاطر يغضب ويرفض المقارنة بين السيسي ومرسي (فيديو)

تطرقت الحلقة 22 من مسلسل "الاختيار 3" لحوار بين خيرت الشاطر ومحمود عزت حيث أعرب الشاطر عن اعتراضه على كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي التي طمأن فيها المصريين.

وأضاف نائب مرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر خلال كلمته أن هذا الكلام سيدفع الشعب للمقارنة بين كلام وزير الدفاع ورئيس الجمهورية محمد مرسي، قائلا: "المقارنة مش في صالحنا".

وطمأن الفريق أول عبد الفتاح السيسي خلال ندوة تثقيفية للقوات المسلحة، في خطاب الشعب المصري واكد مساندة القوات المسلحة للشعب وعدم الوقف ضده.

وفي دار حوار بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع (ياسر جلال) ومدير مكتبه اللواء عباس كامل (جمال سليمان) قال السيسي: "مش ممكن إننا نقف ضد مصلحة البلد"، ليرد عليه عباس كامل: "الناس في مصر بتتعرض لكمية أخبار تخوفهم محتاجين رسالة طمأنة من القوات المسلحة إننا مش هنسيب البلد تنهار".

ليقول السيسي: "احنا واجبنا نحمي البلد ونطمن المصريين ويعرفوا اننا مش هنسمح لأي حد يهدده"، ورد مدير مكتبه: "في أوبريت هنعمله بمناسبة عيد تحرير سيناء وعاوزين حضرتك تقول كلمة تطمن المصريين"، ليوافق السيسي.

وغضب خيرت الشاطر من الكلمة التي ألقاها السيسي وقال إن حديث السيسي الموجه للمصريين حول استعداد الجيش للدفاع عن البلاد، خطوة لم تلق إعجابه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية