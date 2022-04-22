مصدر: عقدت جولة خامسة من المحادثات السعودية الإيرانية في بغداد وكانت إيجابية

أكد مصدر دبلوماسي مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الجولة الخامسة من المحادثات السعودية الإيرانية عقدت الخميس في بغداد بحضور مندوب عن الحكومة العراقية، وأنها كانت إيجابية.

وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "أجواء الجلسة كانت إيجابية جدا".

وردا على سؤال عن ماهية الملفات التي ناقشها الوفدان، اكتفى المصدر بالقول، إن "الوفدين تطرقا إلى معظم ملفات المنطقة، فضلا عن ملف العلاقات الثنائية وأمن منطقة الخليج".

ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين طهران والرياض منذ العام 2016، لكن جرى خلال الأشهر الأخيرة تبادل رسائل حول رغبتهما في تسوية الخلافات.

وأجرت السعودية وإيران العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.

من جهته، كشف الرئيس العراقي برهم صالح للمرة الأولى في مايو الماضي، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران.

وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله" الحوثية، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر عام 2014.

المصدر: "سبوتنيك"