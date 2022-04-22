الأمن السعودي يحبط تهريب 245 كغ من الحشيش

أحبطت الدوريات الأمنية السعودية بمنطقة عسير ‏محاولة تهريب 245 كيلوغراما من ‏مادة الحشيش المخدر.

وأعلنت السلطات السعودية أمس الأربعاء، عن إحباط أكثر من 700 ألف قرص من مخدر "الإمفيتامين" المخدرة، وأكثر من طنين من مخدر "الحشيش" جنوبي المملكة، وتوقيف 120 متهما.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن "المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان، ونجران، وعسير، والجوف، وتبوك، من إحباط محاولات تهريب حوالي 709 آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، وطنين و136 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدر، و80 طنا و528 كيلوغراما من نبات (القات) المخدر".

وأضاف: "تم إلقاء القبض على 120 متهما، منهم 40 مواطنا سعوديا، و80 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسيات اليمنية والإثيوبية والصومالية والمصرية والباكستانية والأردنية".

وأشار، إلى أنه "جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".

المصدر: "عكاظ"