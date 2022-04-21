بلينكن لمجلس القيادة اليمني: وجود حكومة فعالة ينهي الصراع

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أهمية وجود حكومة فعالة لإنهاء الصراع في اليمن.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن هنأ العليمي بمنصبه الجديد، ورحب خلال اتصال هاتفي، باجتماع المجلس ومجلس الوزراء ومجلس النوب والشورى في عدن هذا الأسبوع، وشدد على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز جهود إنهاء الصراع".

وأكد بلينكن "أهمية اغتنام التطورات الأخيرة في اليمن لضمان وقف دائم لإطلاق النار".

المصدر: "سبوتنيك"