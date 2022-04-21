إدارة شمال سوريا تقر صرف منحة مالية للعاملين بقيمة نحو 26 دولارا

DELIL SOULEIMAN أفراد من "قسد" ـ أرشيف

أقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا منحة مالية بمبلغ 100 ألف ليرة سورية (نحو 26 دولارا) لجميع العاملين في الإدارة بمن فيهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة، إن قرارها (رقم 5) جاء بعد نقاشات بين الهيئة الرئاسية وهيئة المالية، وقضى بصرف مبلغ 100 ألف ليرة ولمرة واحدة لجميع العاملين في الإدارة بمن فيهم "قسد"، وذلك ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمدعومة من الجيش الأمريكي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما بصرف منحة بـ 75 ألف ليرة للعاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين.

المصدر: RT