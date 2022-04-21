رئيس الحكومة الليبية المكلف: ليبيا ليست غنيمة لشخص أو حكومة أو عائلة (فيديو)

عقدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أولى جلساتها يوم الخميس في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا.

واستهلت الحكومة أولى جلساتها بمناقشة مشروع الموازنة للعام، حيث اقترح جدول المرتبات الموحد وقرر إحالته إلى البرلمان، ومناقشة أسباب غلق الموانئ النفطية الليبية ووضع الحلول اللازمة لإدارة الإيرادات النفطية بشكل عاجل.

وقال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إن الحكومة المكلفة اختارت مدينة سبها لاستضافة اجتماعها الأول لتوصل رسالة إنها حكومة لكل الليبيين.

وأضاف: "نفتتح الجلسة الأولى من مدينة سبها عاصمة الجنوب، الذي يعاني الإقصاء والإهمال والتهميش".

وتابع باشاغا قائلا: "لا يمكن أن نعالج مشكلات المناطق عن بعد، ولابد أن نعاين من المكان، ونشارك المواطنين الإحساس بمعاناتهم عبر الوجود معهم".

وأكمل: "اليوم نجد في الحكومة لفيف من كل الليبيين من الشرق والوسط والغرب والجنوب.. كنا مختلفين طيلة عشرة سنوات وأدى بنا ذلك إلى الاقتتال والاحتراب، واليوم تنادينا من كل مكان وجمعتنا ليبيا الوطن والرمز، التي لأجلها هجرنا بيوتنا، وفارقنا أولادنا، وضحينا بمصالحنا الشخصية".

وتابع: "لم نركن للسلبية في سبيل إنقاذ بلادنا من شبح التقسيم ومن شبح الإستبداد والهيمنة الفردية لعُصبة أو منطقة أو فئة أو عائلة.. ليبيا ليست غنيمة حتى يستولى عليها شخص بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو تظن أنها تستطيع شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن".

واستطرد قائلا: "عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي ونزيه، وسنرعى مصالح بلادنا وشعبنا وقد ولى عهد الفساد والفوضى والاستبداد، وانطلق من اليوم عهد وطني جديد يتحد فيه كل الليبيين بيد من حديد وإرادة لا تلين للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة.. العدالة في توزيع الثروة والخدمات وجودة الحياة لكل مواطن ليبي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء".

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية