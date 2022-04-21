ولي عهد دبي يفتتح الحرم الجديد لجامعة برمنغهام البريطانية

أكد ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن رؤية حاكم دبي هي بناء أفضل بيئة تعليمية عالمية للجامعات الخاصة وللطلبة القادمين من مختلف دول العالم.

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وخلال افتتاح الحرم الجديد لجامعة برمنغهام ـ دبي، قال ولي العهد، إن "تصنيف جامعة برمنغهام ضمن أفضل 100 جامعة عالميا يجعلها من الأعلى تصنيفا في دبي والمنطقة، و10 من طلابها وكوادرها حائزون على جوائز نوبل عبر تاريخها العلمي المتميز".

المصدر: الإمارات اليوم

وأعلن أن "عدد الجامعات الخاصة في دبي يتجاوز 46 جامعة، تضم عشرات الآلاف من الطلاب القادمين من مختلف الدول"، مضيفا: "لدينا جامعات جديدة ومتميزة ستنضم قريبا لمدننا الأكاديمية".

وقال: "إن هدفنا أن تكون دبي عاصمة تعليمية رئيسة لاستقبال الطلاب من مختلف دول العالم".

وأكد أن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة دبي لتعزيز مستوى التعليم العالي ودعم مؤسساته، تشكل بدورها المرحلة الأبرز التي يتم خلالها إعداد الطلاب والطالبات وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وليصبحوا كفاءات متمكنة وقادرة على صناعة اقتصاد قائم على المعرفة والمرونة والابتكار ويوظف التكنولوجيا المتقدمة فيه.

يذكر أن الحرم الجامعي مقام على مساحة 30 ألف متر مربع، ويوفر 46 برنامجا أكاديميا متكاملا، منها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب والعلوم الحيوية والتدريب الرياضي وغيرها.

ويضم الحرم أيضا مختبرات بمواصفات عالية، إلى جانب قاعات للمحاضرات، وغرف ابتكار ومختبرات متنوعة تخدم التخصصات كافة.

وتعد جامعة برمنغهام، التي تأسست في العام 1900 في المملكة المتحدة، بين أفضل 100 جامعة عالميا حسب تصنيف QS، حيث تم تكريم 10 من خريجيها الطلبة وكوادرها التعليمية بجوائز نوبل، وتضم حاليا نحو 38 ألف طالب وطالبة.

المصدر: "الإمارات اليوم"