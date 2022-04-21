إسماعيل هنية: سنهزم سياسة اقتحام المسجد الأقصى

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أنه "سيتم هزم سياسة اقتحام المسجد الأقصى، كما تم إلحاق الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام".

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ووجه هنية رسالة إلى "الاحتلال الإسرائيلي"، قائلا: "إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم"، مشددا على أن "ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة".

وأضاف: "ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين"، مؤكدا أن "شعبنا والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتا متقدما".

ودعا الدول التي طبعت مع إسرائيل، إلى سحب سفرائها فورا في ظل ما يجري بالأقصى.

المصدر: "القدس"