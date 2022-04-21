 
مباشر
عاجل
إصابة 8 فلسطينيين خلال محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام المصلى القبلي

إسماعيل هنية: سنهزم سياسة اقتحام المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

إسماعيل هنية: سنهزم سياسة اقتحام المسجد الأقصى
Globallookpress
رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/susf

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أنه "سيتم هزم سياسة اقتحام المسجد الأقصى، كما تم إلحاق الهزيمة بما يسمى مسيرة الأعلام".

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 قذائف أطلقت من غزة واستهداف موقع لـ
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 4 قذائف أطلقت من غزة واستهداف موقع لـ"حماس"

ووجه هنية رسالة إلى "الاحتلال الإسرائيلي"، قائلا: "إذا كنت تعتقد أن الاقتحام للأقصى سيغير الطابع الإسلامي للمسجد فأنت واهم"، مشددا على أن "ما يقوم به المستوطنون في الأقصى سيدفع بكل الأبعاد الاستراتيجية للصراع للواجهة والحقائق الثابتة".

وأضاف: "ما يتم في الأقصى من عربدة سوف يقصر من عمر المحتل وسيندحر عن أرض فلسطين"، مؤكدا أن "شعبنا والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى يمثلون خط الدفاع الأول الذي سيظل ثابتا متقدما".

ودعا الدول التي طبعت مع إسرائيل، إلى سحب سفرائها فورا في ظل ما يجري بالأقصى.

المصدر: "القدس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا