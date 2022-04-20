الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعا للفصائل الفلسطينية شمال مخيم النصيرات بعدد من الصواريخ (صور)
Globallookpress
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أفاد مراسلنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعا للفصائل الفلسطينية شمال مخيم النصيرات في قطاع غزة بعدد من الصواريخ.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء بأن "صاروخا أطلق من غزة للمرة الثانية هذا الأسبوع، وألحق أضرارا طفيفة بمنزل وسيارة في سديروت".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية عن "استقدام قوات إلى سديروت بعد بلاغ عن سقوط صاروخ في ساحة منزل، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات".
المصدر: RT