مصر.. المؤبد لمرشد "الإخوان المسلمين" في قضية "أحداث قسم شرطة العرب"

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكما نهائيا جديدا ضد مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" واثنين من القياديين في الجماعة بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب والتحريض على ارتكاب العنف والقتل.

وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، فقد "أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم حكما نهائيا وباتا بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد وذلك لإدانتهم جميعا بارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب".

كما تضمن الحكم الصادر عن محكمة النقض، "معاقبة 6 متهمين آخرين من كوادر وعناصر الجماعة الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والحبس لمدة 3 سنوات بحق متهم آخر، والقضاء ببراءة 59 متهما آخرين".

وأضافت الوكالة "حوكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض الاعتصام المسلح بمنطقة "رابعة العدوية" بالقاهرة، وما تضمنته تلك الأحداث من هجوم مسلح من قبل أعضاء تنظيم الإخوان، على قسم شرطة "العرب" ببورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته".

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط