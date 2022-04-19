إيقاف سليم الرياحي في مطار دبي

تم إيقاف الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر التونسي، سليم الرياحي، في مطار دبي، وهو في طريقه لأداء مناسك العمرة في السعودية.

يذكر أن الرياحي صادرة بحقه مذكرات جلب من الإنتربول بطلب من القضاء التونسي، على خلفية قضايا غسيل أموال، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لراديو "موزاييك" المحلي.

وفي يوليو 2021 عُرض سليم الرياحي على المحكمة في اليونان، وتقرر وضعه في الإقامة الجبرية على نفقته، وتم اتخاذ قرار بشأنه يقضي بالإمضاء لدى السلطات المعنية دوريا، ليتم فيما بعد إخلاء سبيله.

المصدر: موزاييك