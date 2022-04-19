الصدر محذرا تركيا: إذا تكرر قصف الأراضي العراقية فلن نسكت

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن بلاده "دولة ذات سيادة كاملة"، محذرا من أن العراق "لن يسكت" في حال تكرر القصف التركي للأراضي العراقية.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" إن "الجارة تركيا قد قصفت الأراضي العراقية بغير حق وبلا حجة. وإن كان هناك خطر يدهمها من الأراضي العراقية فعليها التنسيق مع الحكومة العراقية لإنهاء الخطر، فالقوات الأمنية العراقية قادرة على ذلك".

وتابع: "وإن تكرر ذلك منها فلن نسكت، فالعراق دولة ذات سيادة كاملة ولن يقبل بالتعدي وزعزعة الأمن في أراضيه، ولن يقبل بالاعتداء على دول الجوار الشقيقة والصديقة".

المصدر: RT