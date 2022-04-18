العراق.. القبض على 14 متهما بزيادة الأسعار في ثلاث محافظات

تمكنت المفارز الاقتصادية لجهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، من اعتقال 14 متهما بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية في محافظات نينوى وواسط والبصرة.

ووفقا لبيان صحفي أصدره الجهاز، فإن "عدد المعتقلين هذا منذ بدء الحملة التي يجريها الجهاز لمراقبة الأسواق التجارية ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية".

وأضاف: "أحيل المعتقلون إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وعلى صعيد متصل ضبطت مفارز الأمن الاقتصادي في محافظة الأنبار بالاشتراك مع قسم الرقابة الصحية مخزنا يحتوي على أكثر من ثلاثة أطنان من مادة الرز المنتهي الصلاحية، وفقا لبيان.

كما اعتقلت المفارز ستة أشخاص داخل المخزن يقومون بتعبئة الرز بأكياس تحمل تاريخ صلاحية جديد لذات العلامة التجارية.

وأتلفت المفارز المضبوطات بمحضر إتلاف أصولي وإحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة (467/ من قانون العقوبات العراقي) وتشميع المخزن.



المصدر: RT