تظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى تطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، الجمعة، بانطلاق تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات تطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة.

وذكر مراسلنا، أن المئات من المتظاهرين خرجوا في بغداد وواسط وكربلاء والنجف والسليمانية والمثنى والبصرة وبابل والديوانية، وطالبوا بالإسراع في تشكيل الحكومة.

وطرح المحتجون عدة أسماء لرئاسة الحكومة، منهم النائب باسم خشان والقاضي عبد الأمير الشمري، والقاضي رحيم العكيلي.

كما طرحوا اسم القاضي رزكار محمد أمين لرئاسة الجمهورية.

المصدر: RT