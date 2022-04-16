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"حماس" تعلق على الأنباء عن "هدنة" مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

AP Mahmoud Illean
صورة أرشيفية- المسجد الأقصى
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نفت حركة "حماس"، اليوم السبت، وجود "هدنة" مع إسرائيل، مؤكدة أن "ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام عبرية وعربية عارٍ عن الصحة ولا أصل له".

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وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، زاهر جبارين: "إن الحركة تواصل جهودها الميدانية واتصالاتها السياسية لوقف العدوان الصهيوني على شعبنا ومقدساتنا، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بكل الوسائل الممكنة"، مؤكدًا أنه "لا هدنة مع الاحتلال، وأنَّ ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام عبرية وعربية عار عن الصحة ولا أصل له".

ووجه جبارين دعوة إلى "جماهير شعبنا في الضفة الغربية والداخل المحتل، لمواصلة الزحف لشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك"، مؤكدا أن "عراقيل الاحتلال لن تثنينا عن حماية القدس والمسجد الأقصى من إرهابه المتواصل ومن تطرف المستوطنين".

وتابع: "سيبقى شعبنا ومقاومتنا الباسلة في كل المواقع والساحات، متأهبين دوما دفاعا عن القدس والأقصى".

المصدر: "hamas.ps"

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