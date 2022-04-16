باحث سعودي يكشف تفاصيل القبض عليه بسبب تفجير "الخبر" عام 1996 (فيديو)

كشف الباحث السعودي، حسن المصطفى، تفاصيل القبض عليه في المطار، ضمن المشتبهين بهم في تفجير "الخبر" الذي وقع في المملكة العربية السعودية عام 1996.

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وخلال لقاء له في برنامج "الليوان"، قال حسن المصطفى موضحا: "قطعت تذكرة على "طيران الخليج"..وقتها كان طالع صيت دبي، وقلنا خلينا نروح نشوف دبي ..كنت رايح مطار "الظهران" القديم، ووصلني أحد الأصدقاء..نزلت..ختملي الجواز..بعد شويه قلي لو سمحت..ألغى الختم..اتصلت بصيدلي كان عنا قلت له أخبر ابن عمي أنه تم توقيفي".

وأضاف: "أخذوني إلى السجن في مخطط 91"، مشيرا إلى أنه ما زال يتذكر عشاء في أول ليلة له بالسجن، وهو عبارة عن "حلاوة طحينة وجبنة مالحة وزيتون".



وأوضح الباحث السعودي أنه تم إلقاء القبض عليه "ليس لأنه كان مطلوبا، وإنما لكونه على قوائم المشتبه بهم"، حيث لفت إلى أنه "تم الاشتباه به لأنه كان متأثرا بـ"خط الإمام"، ولديه شبكة علاقات واسعة".

وتابع: "كان جزء كبير من الموجودين في السجن أصدقاء أو جيران أو زملاء دراسة، فشيء طبيعي أن يرد اسمي في التحقيق"، مشيرا إلى أن أحد أسباب الاشتباه به أيضا هو "سفره أكثر من مرة إلى سوريا ولبنان.الأمر الشبيه خط سير المتدربين".

الباحث حسن المصطفى: تم القبض عليّ في المطار ضمن المشتبهين بهم في تفجير "الخبر" عام 1996م @almodifer#حسن_المصطفى_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/sEHclofhB1 — الليوان (@almodifershow) April 16, 2022

يشار إلى أن عملية "أبراج الخبر" العام 1996، استهدفت مجمعا سكنيا لعسكريين أمريكيين، أدت إلى مقتل 19 أمريكيا، وجرح أكثر من 300.

هذا وأفادت تقارير إعلامية سابقة في العام 2015، بأنه تم القبض على أحمد المغسل، المسجل ضمن قائمة الإرهاب الدولية، بعد ملاحقة استمرت 19 عاما، والمتهم بالتخطيط لتنفيذ الانفجار بصهريج مفخخ في يونيو 1996.

المصدر: RT + "روتانا خليجية"