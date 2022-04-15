سفير إسرائيل بأمريكا يدعو لإصلاح العلاقة بين واشنطن والرياض

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، إنه سيكون من "المهم جدا لمنطقتنا" إذا أصلحت الولايات المتحدة والسعودية علاقتهما.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن السفير الإسرائيلي قوله إن "السعودية لاعب مهم للغاية في منطقتنا، وفي العالم الإسلامي ككل من الناحية الاستراتيجية، وأنا لا أتجاهل كل الصعوبات، وأعتقد أن هذا مهم جدا لمنطقتنا أن تتحسن العلاقات".

ورأى أن إصلاح العلاقات بين واشنطن والرياض "سيكون حاسما بشكل خاص في وقت تخطط فيه الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني"، الذي تعارضه كل من إسرائيل والسعودية.

وحسب موقع "أكسيوس" فإن إسرائيل "تنظر بقلق إلى التوتر المستمر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والسعودية، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى تقارب سعودي مع روسيا والصين، وإلى وجود أمريكي أقل في الخليج، ما قد يشجع إيران"، مشيرا إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية متوترة منذ انتخاب بايدن، الذي وعد في حملته الانتخابية بجعل المملكة "منبوذة"، وأصدر في وقت لاحق تقريرا استخباراتيا يلقي باللوم مباشرة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

كما رفض السعوديون مؤخرا طلبات الولايات المتحدة لزيادة إنتاجهم النفطي، واختاروا بدلا من ذلك الالتزام باتفاق الإنتاج الذي تم التوصل إليه مع روسيا في إطار "أوبك+".

وقال الموقع إن السفير الإسرائيلي لم يرد على سؤال لـ"أكسيوس" حول ما إذا كان قد ضغط شخصيا على المسؤولين الأمريكيين بشأن هذه القضية.

المصدر: axios