"اعتداء صارخ".. السعودية تستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة لإقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.

واعتبرت الوزارة في بيان أن "هذا التصعيد الممنهج اعتداء صارخ على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، وانتهاك للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة".

ودعت المملكة المجتمع الدولي "للاضطلاع بدروه في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط".

المصدر: "واس"