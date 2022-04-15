مصر تصدر قراراها النهائي بشأن منتجات كيندر للأطفال

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر سلبية نتائج تحليل شوكولاتة كيندر حاليا من بكتيريا السالمونيلا.

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وقالت الهيئة: "جاءت جميع النتائج تؤكد سلبية، هذه المنتجات للتلوث ببكتريا السالمونيلا، وعليه الهيئة لا تجد مانع من تداول منتج الشوكولاتة الذى يحمل العلامة التجارية كندر Kinder حاليا".

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أنه لا تجد مانع من تداول منتج الشوكولاتة، منوه بإنها مستمرة في مراقبة منتجات الشركة وزيادة نسب الفحص من منتجاتها المتداولة في الأسواق المحلية لرصد احتمالات وجود أي ملوثات تؤثر على سلامة المنتج واتخاذ الإجراءات وفقًا لطبيعة الحالة.

وتابعت الهيئة: "ورد إلينا إخطارا من الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة بتفشي الإصابة بالسالمونيلا في عدة دول أوروبية نتيجة لاستهلاك أحد أنواع منتجات شوكولاتة تحمل العلامة التجارية كيندر، تضمن الإخطار قائمة بأرقام التشغيلات المحتمل تلوثها والدول التي تم توزيع هذه المنتجات بها التي لم يكن من بينها جمهورية مصر العربية".

وأضافت الهيئة إلى قيامها بمراجعة دخول التشغيلات التي تم التحذير بشأنها إلى موانئ الجمهورية وحصر كافة رسائل منتجات الشوكولاتة التي تم استيرادها من الشركة منشأ إيطاليا، بولندا، المانيا، والسوق الأوربية المشتركة، منوه بأنه تم التأكد من أن الرسائل الوارد بلغ عددها 227 رسالة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 لم تحتو على أي من التشغيلات التي تم حصرها من قبل الشبكة الدولية لسلطات سلامة الغذاء الرقابية بالدول المختلفة المشار إليها.

ونوهت الهيئة أنها قامت بسحب موسع لعينات من الأسواق من تشكيلات أخرى لنفس المنتج وفحصها بالمعامل المعتمدة بوزارة الصحة، بالرغم من عدم استيراد أيا من المنتجات المشتبهة، وحرصا منها على عدم السماح بتداول أي شبهة احتمال لمنتج قد يؤثر على صحة المستهلك.

المصدر: القاهرة 24