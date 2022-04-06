أول تحرك في مصر بعد تقارير ارتباط بيض شوكولاته "كيندر" بتفشي عدوى مرضية

كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في مصر، عبدالمنعم خليل، عن موقف الوزارة من الأخبار المتداولة عن شوكولاته “كيندر” المستوردة والمخصصة للأطفال.

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وأشار إلى أنه سيتم سحب عينات من السوق لإرسالها إلى وزارة الصحة للتأكد من أنها تحتوي على بكتيريا "السالمونيلا" من عدمه.

وأوضح خليل أن جميع الشحنات القادمة من الخارج تخضع للعديد من التحاليل قبل تداولها فى الأسواق، وهناك 5 جهات تشترك في هذه التحاليل، وهي: "وزارة الصحة والطب البيطري والحجر الصحي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات"، لافتًا إلى أن كل جهة تأخذ المنتج برقم سرى مختلف عن الجهة الأخرى، وفي النهاية في حالة مطابقة المنتج المواصفات القياسية المصرية يحصل على شهادة الإفراج ويتم طرحه في السوق، ولكن في حالة عدم مطابقته يرد المنتج مرة أخرى لبلد الاستيراد.

ولفت إلى أن كل دولة لها مواصفات خاصة بها وقد تختلف مواصفات المنتج الواحد من دولة لأخرى، على سبيل المثال الجبنة المثلثات صلاحيتها في الكثير من البلدان الأوروبية 12 شهرًا فى مصر 6 أشهر فقط، وبالتالي عندما يتم دخولها السوق المصرية تطبق عليها الصلاحية المصرية.

وكانت قد سحبت شركة "فيريرو" الإيطالية العملاقة في مجال صناعة الشوكولاته منتجات من علامتها التجارية "كيندر" مصنوعة في بلجيكا، بعد تسجيل عشرات الإصابات بالسالمونيلا في أوروبا قبل أسبوعين من عيد الفصح.

وشملت عملية السحب سلسلة منتجات من علامة "كيندر" التجارية مصنعة داخل مصنع "فيريرو" في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.

المصدر: الدستور