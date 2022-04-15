مصر.. عرض أول تسريب للسيسي مع مرسي والشاطر (فيديو)

شهدت الحلقة 13 من مسلسل الاختيار 3 في مصر، عرض أول تسريب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

إقرأ المزيد

وتناولت الحلقة تسريبا يسمع فيه صوت الفريق أول عبدالفتاح السيسي بحضور الرئيس محمد مرسي، والقيادي الإخواني خيرت الشاطر، وفيه يقول السيسي: "لازم المعادلة الموجودة دلوقتي للرأي العام تتغير.. فيه ناس كتير جدا معجبة إنها بتتكلم محدش طلع قال ما نراه الآن هو محاولة لعرقلة الانتخابات في مصرعشان ميتحققش الاستقرار في مصر".

وأضاف: "لأ أنا راجل بنظر سياسة وفصيل ممكن يقود البلد في يوم من الأيام فده وقت اللي هو.. أنا مش بدافع عن حاجة".

وتابع: "إحنا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على الكلام اللي بنقوله دلوقتي مع بعض إذا كانت الدولة بتقع مننا يا دكتور سعد وبنحجم عن إن إحنا نتكلم أو ناخد موقف عشان ده ميأثرش على مكانتنا أو دورنا السياسي.. مننا لله".

المصدر: الدستور