إسرائيل تغلق الضفة الغربية والمعابر بقطاع غزة

قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة عبر فرض طوق أمني كامل، لمدة 32 ساعة، اعتبارا من عصر غد الجمعة وذلك بحجة تأمين أعياد يهودية تصادف هذه الفترة.

وحسب بيان من الجيش الإسرائيلي، يأتي الإغلاق بسبب عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء غد الجمعة، والذي يستمر أسبوعا.

ووفق البيان، تقرر أيضا دراسة الوضع يوم السبت مساء لتمديد الإغلاق أو رفعه، كما تقرر اعتبارا من السبت إعادة فتح معبر الجلمة ومعبر أم الريحان وذلك لدخول فلسطينيي الداخل إلى جنين.

كما سيتم السماح لرجال أعمال وتجار من جنين بالمغادرة اعتبارا من السبت بناء على ما تم وصفه وفقا لسياسة الإغلاق.

يذكر أن قرار الإغلاق الذي يبدأ الساعة الرابعة من عصر الجمعة لن يمنع دخول مصلي الضفة الغربية غدا للقدس لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان للسيدات والأطفال دون قيود والرجال فوق 50 عاما بينما يتوجب على الرجال ما بين 40 عاما و50 عاما إبراز تصاريح الدخول.

المصدر: RT