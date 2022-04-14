مصادر لـ RT: حل مرتقب للتوتر في القامشلي و"الشيخ مقصود" بسوريا بوساطة روسية

أكد مصدر روسي لـ RT أن اجتماعا سيعقد لوضع اللمسات الأخيرة، لحل المشكلة في القامشلي، وحي الشيخ مقصود في حلب.

كذلك أكد مصدر سوري رسمي حكومي لـ RT أن جميع الدوائر التي سيطرت عليها قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في القامشلي شمال سوريا عادت إلى السيطرة الحكومية.

كما أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، بيانا نفى فيه صحة المعلومات التي انتشرت حول سيطرتها على عدد من المراكز الخدمية في مدينة القامشلي، وطرد الموظفين منها، ووصفتها بأنها إشاعات مغلوطة.

وقالت "الأسايش" في البيان إن قواتها "تقوم بإجراءات أمنية مشددة على مناطق تواجد قوات النظام السوري، ردا على الحصار الجائر على أهالينا من قبل قوات عسكرية و أمنية تابعة للنظام السوري في حي الشيخ مقصود بحلب".

وأكدت أنها مستمرة في تلك الإجراءات الأمنية على المربع الأمني في القامشلي "حتى فك الحصار على أهالينا في حي الشيخ مقصود".

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وكانت وسائل إعلام حكومية سورية، وأخرى محلية من الحسكة، ذكرت أن "قسد"، ومنذ ساعات الصباح الأولى، منعت الموظفين من الدخول إلى عدد من المباني الحكومية والدوائر الخدمية بالمدينة، بينها مديرية المالية، والكهرباء، وفرع مؤسسة الحبوب، والمجمع التربوي، وأنها سيطرت على تلك المباني، دون أن يصدر أي بيان رسمي، قبل البيان الذي أصدرته الأسايش في وقت متأخر نسبيا مساء اليوم.

المصدر: RT