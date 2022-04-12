محافظ الحسكة: "الحصار مطبق" والاحتياطات ستنفد إن استمر الحصار 

قال محافظ الحسكة غسان خليل إن الحصار الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لليوم الرابع هو حصار مطبق، وإن المحافظة تقدم من الاحتياطات التي ستنفد إن استمر الحصار.

وفي حوار مع قناة "الإخبارية السورية" أضاف خليل أن "قسد المرتبطة بالمحتل الأميركي تنسق معه بشكل كامل بشأن الحصار الذي تفرضه على مدينة الحسكة".

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وقال إن "الحصار على مدينة الحسكة الذي يستمر لليوم الرابع هو حصار مطبق"، إذ إن "قسد تمنع دخول الطحين والمواد الغذائية والمحروقات التي تشغل المخابز وهذا الأمر يؤرق المواطنين في المحافظة ويزيد الضغوط عليهم في هذه الظروف الصعبة وفي شهر رمضان".

وأشار محافظ الحسكة إلى أن المحافظة تقدم بعض الاحتياطات الموجودة لديها "لكنها ستنفذ إذا طال الحصار"، وأضاف أن "الخيار هو الصمود في منطقة محاصرة وفيها المحتل الأميركي والتركي وميليشيات مرتبطة بهذين المحتلين".

وقال خليل إن التواصل مع "قسد يتم عبر الصديق الروسي الذي يقوم بدوره بشكل كامل بمنعهم والحد من تصرفاتهم التي تؤثر على المواطنين بشكل كبير".

المصدر: "الإخبارية السورية"