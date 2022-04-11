"سانا": "قسد" أغلقت جميع المداخل المودية إلى مركز الحسكة

شددت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حصارها على مركز مدينة الحسكة لليوم الثالث على التوالي، حيث أغلقت جميع المداخل المودية إلى وسط المدينة.

وقالت وكالة "سانا" إن "قسد" منعت دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات ما تسبب بتوقف العمل في المخابز، وأزمة خانقة وخاصة مع زيادة الطلب على المواد خلال شهر رمضان.

ونقلت الوكالة عن محافظ المدينة غسان خليل أن الحصار الذي تفرضه "قسد" على "المناطق الواقعة في كنف الدولة السورية ضمن محافظة الحسكة بين فترة وأخرى من خلال منع دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات يتم بحجج وذرائع بعيدة عن الواقع".

وأشار خليل إلى أن "الأفران في المحافظة تغطي حاجة أبنائها بشكل كامل".

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بينما أكد مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في الحسكة، عبد الله الهصر، توقف الأفران عن الإنتاج لليوم الثالث على التوالي، ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للأفران المتوقفة تبلغ نحو 27 طنا يوميا.

وأشار الهصر إلى أن الجهود الحكومية مستمرة لإيجاد حل لمشكلة المخابز، ودعا "جميع الجهات والمنظمات الإنسانية والإغاثية للضغط والعمل من أجل إعادة هذه الأفران إلى العمل لتقدم الخبز للمواطنين ووقف الانتهاكات بحق الأهالي في مدينة الحسكة".

المصدر: "سانا"