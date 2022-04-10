"سانا": لليوم الثاني "قسد" تمنع دخول الطحين والمواد الغذائية إلى مدينة الحسكة

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن قوات سوريا الديمقراطية تمنع لليوم الثاني دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات إلى مركز الحسكة ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وحسب "سانا" نقلا عن مصادر محلية، عمدت "قسد" إلى إغلاق الشوارع المحيطة وتحديدا شارع التأمينات الاجتماعية المحاذي لشارع السياسية الملاصق لمركز المدينة من جهة الغرب بحواجز إسمنتية ووضعت نقاط تفتيش متنقلة بالقرب من دوار الباسل من جهة المطار.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاصر فيها مركز مدينة الحسكة ففي العام الماضي حاصرت مدينة الحسكة لعدة أشهر وحرمت الأهالي من إدخال الطعام والطحين والأدوية ولم ينته الحصار إلا بانتفاضة شعبية على ممارسات قسد أدت إلى اشتباكات ووقوع ضحايا.

المصدر: سانا