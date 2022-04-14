أنقرة تنقذ 135 مهاجرا قبالة سواحل إزمير

أنقذت السلطات التركية 135 مهاجرا غير نظامي كانوا ينوون العبور عن طريق البحر إلى اليونان وثم إلى بقية أوروبا، أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.

إقرأ المزيد

وقالت قيادة خفر السواحل التركية، في بيان، إنها تلقت بلاغا عن مهاجرين داخل قارب وطوافة نجاة قبالة سواحل مدينتي "قره بورنو" و"ديكيلي" بولاية إزمير (غرب)، فتوجهت فرقها على الفور إلى الموقعين.

وأِعلنت أنها أنقذت 103 مهاجرين قبالة سواحل "قره بورنو" و32 مهاجرا قبالة سواحل "ديكيلي"، أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.

المصدر: "الأناضول"