إفشالا لمخطط "ذبح القرابين".. "حماس" تدعو للنفير يوم غد في المسجد الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، إلى النفير دفاعا عن القدس والأقصى، وإفشالا لمخطط "ذبح القرابين" في ما يسمى بعيد الفصح اليهودي.

وقالت الحركة في بيان :"نستنفر في حركة "حماس" جماهير شعبنا المجاهد، في كل أنحاء أرضنا المحتلة، لشد الرحال في (فجر حماة الأقصى)، والاحتشاد والرباط والاعتكاف في رحاب المسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة 15 أبريل، دفاعا عن القدس والأقصى، وحمايتهما من خطر الاحتلال وتغول المستوطنين، وإفشالا لخطط تدنيس الحرم، فيما يسمى "ذبح القرابين".

وأضافت: "إن رباط أهلنا وشعبنا المتواصل في الفجر العظيم في ساحات المسجد الأقصى المبارك، تعبير عن وحدة شعبنا وقوته في مواجهة الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه، وعن تمسّكه بحقوقه الوطنية؛ وفي القلب منها القدس المخضّبة بدماء الشهداء الزكية".

المصدر: RT