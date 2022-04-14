أمير قطر يعزي الرئيس المصري

قدم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العزاء للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، الذي وقع صباح أمس الأربعاء.

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ونشر الديوان الأميري القطري، اليوم الخميس، بيانا قال فيه إن أمير البلاد عزى السيسي في ضحايا حادث اصطدام حافلة سياحية بمحافظة أسوان، متمنينا للمصابين الشفاء العاجل.

كما نشر الديوان تعزية مماثلة تحمل توقيع نائب الأمير.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن مصرع 10 أشخاص، هم 4 سياح فرنسيين وآخر بلجيكي و5 مصريين، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة، إثر تصادم حافلة سياحية وسيارة نقل بطريق أبو سمبل بمحافظة أسوان في جنوب مصر.

وقالت الوزارة في بيان: "الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم الذي وقع صباح الأربعاء، بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل، بطريق أبو سمبل أسوان"، مضيفة أن "الحادث أسفر عن وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة".

المصدر: سبوتنيك