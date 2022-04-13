مصر.. مصرع 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي في حادث حافلة جنوب البلاد (فيديو + صور)

لقي 10 أشخاص بينهم 4 فرنسيين وبلجيكي مصرعهم يوم الأربعاء في حادث تصادم حافلة سياحية بشاحنة على طريق سريع في جنوب مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ30 سيارة إسعاف إلى موقع حادث التصادم الذي وقع صباح الأربعاء، بين أتوبيس سياحي وسيارة ربع نقل، بطريق "أبو سمبل – أسوان".

وأوضح حسام عبد الغفارالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 10 من ركاب الأتوبيس، وإصابة 14 آخرين من جنسيات مختلفة.

وأشار عبد الغفار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح قطعية، وكسور، ووكدمات متفرقة، مؤكدا تلقي المصابين لكافة الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة، وتوافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم من جميع الفصائل في المستشفى.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد وجه بسفر رئيس قطاع الطب العلاجي لمتابعة توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمصابين في هذا الحادث الأليم.

وأفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه يتابع عن كثب حادث تصادم الأوتوبيس السياحي بسيارة نقل بمحافظة أسوان، وأكد أنه وجه الأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة وتوفير كافة أوجة الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث الأليم.

كما وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين.

كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين.

وأتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 13, 2022

10 قتلي تفحمت جثثهم، منهم 5 أجانب في (حادث غامض) لأتوبيس سياحي جنوب مصر !!

وتنتشر في تلك المنطقة في أسوان عمليات تهريب الأسماك التي تم اصطيادها بطريقة غير قانونية من منطقة بحيرة ناصر التي تقع خلف السد العالي وتتولى تخزين المياه التي تحتاجها مصر طوال السنة. pic.twitter.com/esESCDVzAF — أحمد حسن الشرقاوى (@sharkawiahmed) April 13, 2022

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مصرع 10 واصابة 14 في حادث مروع بأبو سنبل أسوان اليوم الله يرحم الضحايا ويشفي المصابين ويصبر الأهالي ويكون في عونهم pic.twitter.com/uUUmU08nS2 — Mohamed Saad (@mohamedabedelg1) April 13, 2022

اسوان اكتر محافظه مهمشه من الدوله اكتر محافظه طرقها مكسره و اكتر محافظه مفهاش خدمات اسوان اعلي محافظه بتدفع كهىرباء و هي اصلا اللي بتولدها لكل الجمهوريه اسوان بالنسبالهم هو المكان اللي بيسرقوا منه الدهب و كل الخيرات اللي فيها عشان يصرفوا بيها ع باقي المحافظات pic.twitter.com/cXMS5XMTrf — Abdullah Hussein♥️⚡ (@3OoObd12) April 13, 2022

وفاه ٥ مصرين و٥ فرنسين في تصادم علي طريق اسوان ابوسميل

ربنا يغفر لهم ويرحمهم pic.twitter.com/RF96XW4BHx — Amr abo ali (@amr97m) April 13, 2022

مساوئ الطغاة : فيديو يرصد لحظة احتراق وتفحم 10 أشخاص أربعة فرنسيين وبلجيكي و5 مصريين داخل أتوبيس سياحى اشتعلت فيه النيران اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 فى محافظة أسوان



https://t.co/kWIENKZlsPpic.twitter.com/ydVTh8V5rt — عبدالله ضيف (@111111_abdallah) April 13, 2022

فيديو..



مصر: 10 قتلى واصابة 14 آخرين حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة نقل وقع على طريق أسوان - أبو سمبل

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المصدر: وسائل إعلام مصرية