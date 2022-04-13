مقتل 3 فلسطينيين وإصابة العشرات في الضفة الغربية

قتل ثلاثة فلسطينيين وجرح العشرات برصاص القوات الإسرائيلية التي اعتقلت 8 آخرين، وذلك في مواجهات شهدتها عدة مدن فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شابا قتل في نابلس، وأصيب 47 آخرون، حالة أحدهم حرجة، كما قتل فتى (14 عاما) في حوسان في محافظة بيت لحم "بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل محمد حسن عساف وهو محامي "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" في شمال الضفة الغربية، ونقلت الوكالة عن الوزارة أن عساف أصيب برصاصة في الصدر أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي، خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم.

ونقلت الوكالة عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن 9 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، و12 بـ "المطاط"، و4 بحروق جراء إصابتهم بقنابل غاز، إضافة إلى تسعة شبان برضوض بعد أن دعستهم دوريات احتلالية، و81 آخرين بحالات اختناق، خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في محيط قبر يوسف.

وكانت تلك القوات اقتحمت بلدات بيتا واللبن الشرقية وعوريف جنوب نابلس، إضافة إلى المنطقة الشرقية من مدينة نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف، وأطلقت خلال اقتحاماتها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين ممن حاولوا التصدي لهم، حسب الوكالة.

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وفي بلدة سلواد قتل شاب وأصيب 11 آخرون، في مواجهات في البلدة شمال محافظة رام الله والبيرة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الشاب عمر محمد عليان (20 عاما) استشهد بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بلدة سلواد شمال شرق رام الله والبيرة".

وذكرت "وفا" أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا في مواجهات تركزت في رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)