الجيش الإسرائيلي يعزز قواته عند حدود الضفة الغربية

قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته المنتشرة عند الحدود مع الضفة الغربية، على خلفية سلسلة هجمات وقعت في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن نشره ثلاث سرايا إضافية عند طول الحاجز الفاصل المقام على طول "الخط الأخضر".

ولفتت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الجيش في الأسابيع الأخيرة نشر آلاف العسكريين عند الحدود مع الضفة لمنع تسلل فلسطينيين إلى إسرائيل عبر ثغرات متعددة في الحاجز الفاصل.

وجاء الإجراء الأخير على خلفية تأكيد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن الفلسطيني رعد حازم، منفذ الهجوم الذي أودى الخميس بأرواح ثلاثة أشخاص في تل أبيب، تسلل من الضفة عبر ثغرة، وكان الأمر كذلك في الهجوم الذي خلف الأسبوع الماضي خمسة قتلى في مدينة بني براك قرب تل أبيب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل