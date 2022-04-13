العراق.. الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة جنوب العراق، الأربعاء، الإطاحة بأخطر تجار المخدرات في قضاء أبي الخصيب بالمحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجده في قضاء لأبي الخصيب، تم تشكيل فريق عمل من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة للتحري وجمع المعلومات ووضع خطة محكمة".

وأضافت: "بعملية استباقية تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزة المتهم كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر بأكثر من 11.4 ألف حبة مخدرة، ومادة الكرستال تقدر بـ780 غرام، وأدوات لتعاطي المخدرات، وأسلحة".

وتابعت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

المصدر: "السومرية"