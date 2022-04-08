العراق.. القبض على تاجر مخدرات إفريقي وبحوزته 5 كغ من الكرستال في بغداد (صور)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية يوم الجمعة إلقاء القبض على تاجر مخدرات إفريقي الجنسية وبحوزته 5 كغ من الكرستال في بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: "نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية خاطفة أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتاجرين بالمواد المخدرة يحمل الجنسية الافريقية وبالجرم المشهود".

وأكدت أنها حجزت لدى المتهم 5 كغ من مادة الكرستال المخدرة في منطقة العلاوي بمحافظة بغداد.

وأوضحت أن العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل مشترك من مفارز الوكالة العاملة في بغداد ومفرزة من جهاز الأمن الوطني.

وأفادت بأنه تم تسليم المتهم إلى جهة الطلب بموجب وصل استلام أصولي.

عملية خاطفة نفذت من قبل الابطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، أسفرت عن القاء القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة من يحمل الجنسية الافريقية وبالجرم المشهود وبحوزته (٥) كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في منطقة العلاوي بمحافظة بغداد ... pic.twitter.com/kWFPPfPs4U — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) April 8, 2022

المصدر: RT