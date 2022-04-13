مسلسل "الاختيار 3".. تسريب جديد لخيرت الشاطر يكشف رفض تعريض مصلحة إسرائيل للخطر (فيديو)

عرضت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "الاختيار 3" تسريبا جديدا لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان وثق رفضه تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.

وقال خيرت الشاطر خلال التسريب: "لو حصلت ثورة جياع فيها خطر على مصالحكم وعلى مشروع إسرائيل.. النهاردة لما شعب وقف وقال عاوزين نروح الحدود مع إسرائيل.. كلنا وقفنا وقلنا لا.. واتصلنا بخالد مشعل، وقلنا طلع بيان للإعلام، وقولوا مش عاوزين المصريين يروحوا، إحنا دلوقتي مش عاوزين انهيار في البلد، مش عاوزين فوضى مش عاوزين تخريب، ولا حتى ضد مصالحهم، إحنا مش في حرب مع حد".

كشف مسلسل #الاختيار3 عن تسريب للإخواني خيرت الشاطر يتحدث فيه عن إسرائيل يقول فيه أنهم ليسوا ضد "مشروع إسرائيل"وقال أنه في حالة وجود ثورة جياع في مصر هتكون ضد مصالح إسرائيل،وأكد أنهم رفضوا رغبة قطاعات من الشعب للذهاب لحدود إسرائيل وأنهم أبلغوا الحمساوي خالد مشعل يصدر بيان عن الأمر pic.twitter.com/m1DSEMOzs8 — Mohammed Maree محمد مرعي (@mar3e) April 13, 2022

كما استعرضت الحلقة الثامنة من المسلسل اجتماعا لجماعة الإخوان بحضور المرشد العام للجماعة وخيرت الشاطر نائب المرشد، حيث قال محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، إنه يجب التنسيق مع السلفيين من أجل الدفاع عن الشرعية.

وأفاد خيرت الشاطر لمحمد البلتاجي القيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين خلال اجتماع داخل مكتبه، إن جماعة الإخوان قادرة على الدفاع عن السلطة دون الجيش والشرطة، وأكمل الشاطر حديثه: "لن نتحرك دون الوصول إلى نتائج ترضي جماعة الإخوان، وما يحدث في الاتحادية نقطة من بحر".

هذا، وبدأت أحداث الحلقة الـ 12 لمسلسل "الاختيار 3" والتي جاءت بعنوان "بورسعيد" بحوار بين خالد الصاوي الذي يمثل دور خيرت الشاطر وصبري فواز الذي تقمص دور محمد مرسي، حيث نصر شاطر بإعلان حالة الطوارئ وذلك عقب أحداث بورسعيد.

وينصح الشاطر مرسي بضرورة إعلان الطوارئ مؤكدا أن الشرعية معه، وبالفعل يقوم بعدها الرئيس المعزول بإعلان حالة الطوارئ في محافظات القنال.

وشهدت بداية الأحداث تظاهرات خرجت في مدن القنال احتجاجا على فرض حالة الطوارئ هناك.

كما شهدت الحلقة الـ 12 اجتماع عدد من قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان بحضور خيرت الشاطر وسعد الكتاتني.

وقال خيرت الشاطر خلال الاجتماع إن موقف وزير الدفاع الفريق السيسي محايد ولا يتفق مع فكر الجماعة، مضيفا: "يا معانا يا علينا، ولازم نتأكد من ده بسرعة".

ويعرض مسلسل الاختيار الجزء الثالث عددا من الأحداث التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وبالتحديد خلال الفترة التي تولت فيها جماعة الإخوان الحكم، والمخططات التي دبرتها الجماعة ضد مؤسسات الدولة، إذ سعت الجماعة للسيطرة على مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش والشرطة والقضاء، من خلال إحلال عدد من العناصر الموالية لها في جهاز القضاء.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري