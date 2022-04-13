تكليف ناتاشا فرانشيسكي بمهام القائمة بأعمال سفارة أمريكا بتونس

كلف السفير الأمريكي السابق دونالد بلوم، ناتاشا فرانشيسكي رسميا بمهام القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس، وذلك خلال حفل حضره فريق السفارة يوم 8 أبريل 2022.

At a ceremony attended by the U.S. Embassy community on April 8, 2022, former Ambassador Donald Blome officially designated Natasha Franceschi as the U.S. Embassy in Tunisia’s Chargée d’Affaires, a.i. https://t.co/EU0voHZbU2pic.twitter.com/8UZTZW60UE — U.S. Embassy Tunis (@usembassytunis) April 13, 2022

وتنتسب فرانشيسكي للسلك الدبلوماسي السامي، وباشرت عملها في تونس في نوفمبر 2021 كنائبة لرئيس البعثة وقد باشرت مهامها قائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بتونس في شهر أفريل 2022.

كما عملت سابقا في واشنطن العاصمة وفي مناصب دبلوماسية مختلفة حول العالم بما في ذلك سلوفاكيا والعراق وبعثة الولايات المتحدة لدى حلف الناتو.

وشغلت سابقا منصب مديرة لمكتب وزارة الخارجية لشؤون القوقاز والنزاعات الإقليمية بالعاصمة واشنطن، وتقلدت قبل ذلك مهام نائبة مدير مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية، ونائبة المستشار السياسي في سفارة بغداد، ونائبة المستشار السياسي في البعثة الأمريكية لدى حلف الناتو حيث أشرفت حينذاك على علاقات الناتو مع حلفائه من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعملت سابقا في مناصب شتى في إسلام آباد ونور سلطان وسراييفو وموسكو وواشنطن حيث عملت بمكتب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى بالإضافة إلى مكتب الشؤون السياسية والعسكرية.

ولدت فرانشيسكي ونشأت في مقاطعة سونوما بكاليفورنيا، وحصلت على شهادة البكالوريوس من كلية سوارثمور وشهادة الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس،كما حازت على العديد من جوائز وزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر: RT