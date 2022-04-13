ولي عهد أبو ظبي يتصل بملك الأردن بعد خضوعه لعملية جراحية

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني، على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له في ألمانيا.

وقالت الوكالة إن نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية تمنى للملك "الشفاء العاجل والعودة إلى وطنه في أقرب وقت لمواصلة مسيرة التنمية".

ونقلت الوكالة عن الملك الأردني أنه وجه الشكر لبن زايد وأعرب عن تقديره "لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاهه وتجاه الأردن وشعبه"، وأنه تمنى له وللإمارات "مزيدا من التقدم والازدهار".

وكانت وكالة الأنباء الأردنية أعلنت، قبل يومين، أن الملك عبد الله غادر الأردن يوم الأحد 10 نيسان الجاري، إلى "ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري".

وأوضحت أن ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أدى اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة.

المصدر: "وام" + "بترا"