تركيا تجهز مائدة إفطار لوزير خارجية مصر

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن نظيره المصري سامح شكري سيزور إسطنبول قريبا.

إقرأ المزيد

وقال في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم "سألتقي بوزير خارجية مصر على مائدة الإفطار في إسطنبول، خلال رمضان الحالي، إذا لم يكن هناك أي طارئ"، ولم يكشف وزير الخارجية التركي، عن الموعد الدقيق للزيارة.

وكانت مصر وتركيا عقدتا العام الماضي لقاءين دبلوماسيين على مستوى نائب وزير الخارجية في القاهرة وأنقرة، خلال مايو وسبتمبر 2021.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال في ديسمبر الماضي، إن تركيا ستطرح مبادرة جديدة مع مصر وإسرائيل مشابهة لتلك التي بدأتها مع الإمارات العربية المتحدة.

وقالت تقارير تركية الاسبوع الماضي، إن أردوغان قرر تعيين صالح موتلو شين، سفيرا لبلاده في مصر، بعد 9 سنوات من شغور المنصب.

المصدر: جريدة "زمان" التركية